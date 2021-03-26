محكمة تنصف مشردا بقضيته ضد مجلة فرنسية

أنصفت محكمة فرنسية مشرداً أقام دعوى ضد مجلة باري ماتش لنشرها صورته في تقرير صحفي دون أخذ الإذن منه.

حيث نشرت المجلة في العام 2018 تقريراً عن مستهلكي الكوكايين في محطة دورموا ماركس شمال باريس، وظهر في التقرير رجل يرتدي قبعة زرقاء وكلبه تحت قدميه.

وقال محامي المشرد إنّ وجه موكله لم يخفَ بعكس رجال الشرطة الذين ظهروا في الصورة وقامت المجلة بإخفاء وجوههم.

وبالفعل ألزمت المحكمة في العام 2019 المجلة بدفع تعويض للمشرد بقيمة 10 آلاف يورو، وإزالة الصورة من الموقع والتطبيق.

ولعدم التزام المجلة برفع الصورة أعاد المشرد رفع الدعوى لتنصفه المحكمة مرة أخرى وتفرض على المجلة دفع 30 ألف يورو له.

يذكر أنّ وزارة الداخلية الفرنسية أيدّت قرار المحكمة، وقالت إنّ نشر الصور دون أخذ موافقة أصحابها يعد انتهاكاً للخصوصية، وأكدّت على أهمية الحصول على موافقة خطية من أصحاب الصور قبل نشر صورهم.

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