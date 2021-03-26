شركة VTech تطلق كاميرا فورية مخصصة للأطفال

كشفت شركة VTech عن كاميرا فورية مخصصة للأطفال الصغار أطلقت عليها KidiZoom PrintCam.

وتتميز الكاميرا الجديدة بهيكلها صغير الحجم وخفيف الوزن، وزودتها بعدسة مثبتة على محور متحرك قابلة للاستخدام ككاميرا عادية أو كاميرا سيلفي.

وستحتوي الكاميرا على طابعة حرارية صغيرة تمكن من طباعة الصور على ورق حراري خاص وبتكلفة 1 سنت للصورة الواحدة، لتكون بذلك أرخص من طباعة الصور في الكاميرات الفورية التقليدية والتي تكلف 75 سنتاً.

وستضم هذه الكاميرا شاشة رقمية صغيرة، وأزرارا بعلامات مميزة تسهل على الأطفال التقاط ومعاينة الصور، بالإضافة لاحتوائها على إطارات تساعد الأطفال على إضافة صورهم إليها، ومنافذ USB لنقل الصور.

يذكر أن شركة VTech ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 75 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية