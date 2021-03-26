تسريبات – أهم المزايا الجديدة في هواتف ايفون 13 برو المنتظرة!

بالرغم من أن ابل تتبع سياسة جديدة من أجل منع التسريبات إلا أن ذلك لم يمنع ظهور تسريبات جديدة حول هواتف ايفون 13 برو القادمة نهاية العام الجاري.

تغييرات مهمة في تصميم ايفون 13 برو

بحسب لقناة EverythingApplePro الشهيرة على يوتيوب والتي قامت بنشر مجموعة من التسريبات الكبيرة حول هواتف ايفون 13 برو و برو ماكس القادمة، ستأتي تلك الهواتف بالتغييرات الآتية:

إضافة لون جديد وهو الأسود المطفي ( مع اختبار ألوان أخرى مثل اللون البرونزي)

غلاف جديد من الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Steel مضاد للبصمات والأوساخ.

تصميم جديد للكاميرا الخلفية لجعلها أقل بروزاً مما سبق.

تطوير المايكروفون وتحسين وضع إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات.

تصوير بورتريه أفضل

التسريبات الجديدة ذكرت أن ابل سوف تحسن من تصوير البورتريه Portrait Mode على هواتف ايفون 13 برو و برو ماكس من خلال الاعتماد على مستشعر اللايدار LiDAR.

هذا المستشعر موجود بالفعل في هواتف ايفون 12 برو و برو ماكس إلا أن استخدامه يقتصر على تقنيات الواقع المعزز وتعزيز التصوير الفوتوغرافي الليلي. ستضيف أبل أيضاً ميزة الوضع الفلكي Astrophotology Mode لتصوير النجوم والقمر في السماء ليلاً.

تحسين تصوير الفيديو

هواتف الايفون مميزة في تصوير الفيديو وخلال العام القادم سوف تضيف ابل ميزة إضافية في تصوير الفيديو وذلك عبر إبقاء الأشياء المتحركة في الفيديو موضع التركيز، وكذلك تصوير الفيديو بتقنية البورتريه.



التأكيد على تسريبات سابقة

أكدت التسريبات الجديدة ما تم تداوله سابقاً حول الشاشة إذ ستقوم ابل برفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هيرتز وهو أمر طبيعي ومؤكد لأن ابل متأخرة أمام المنافسين فيما يتعلق بتلك الخاصية.

أيضاً ستوفر ابل تقنية الشاشة الدائمة Always On Display والتي تختص بعرض أشياء محددة مثل التاريخ والوقت والإشعارات وبعض الرسومات والصور بشكل دائم على الشاشة.

ابل أيضاً سوف تبقي على إصدار ميني من ايفون 13 رغم التقارير المتعددة التي تتحدث عن تراجع مبيعاته وضعف الإقبال عليه.

هذا يعني أننا سوف نرى 4 إصدارات مختلفة من ايفون 13 بنفس التسلسل والحجم تقريباً التي رأيناها مع سلسلة ايفون 12 الحالية، وسيتم إطلاقها خلال الربع الأخير من عام 2021 الجاري.