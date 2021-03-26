شاومي ستقدّم بطارية جديدة كليًا مع مي 11 ألترا إلى جانب شريحة من تصنيعها

شاومي تخطط حاليًا لحدث ضخم سيتم عقده في 29 مارس المقبل، وخلال هذا الحدث ستعلن الشركة عن ثلاث هواتف جديدة كليًأ من سلسلة Mi المحبوبة، هذا إلى جانب إمكانية الإعلان عن هاتف رابع أيضًا ضمن نفس السلسلة! ولكن شاومي لن تكتفي بذلك، بل ستعلن أيضًا عن هاتف Mi Mix الجديد.

شاومي ستقدّم بطارية جديدة كليًا مع مي 11 ألترا

اليوم عرفنا أن شاومي ستقدّم بطارية جديدة كليًا مع هاتف مي 11 ألترا الرائد، وهو أهم هواتف السلسلة، وهذه البطارية ستعمل بالاعتماد على أكسجين السليكون، وبطبيعة الحال لا توجد تفاصيل كثيرة عن البطارية الجديدة تلك.

هاتف مي 11 ألترا سيدعم بالتأكيد الشحن السريع، وطبقًا للشركة، بطاريات أكسجين السيليكون تلك Si-O2 ستساهم في جعل الهواتف الذكية -بما فيها هاتف شاومي الجديد- أرفع وأنحف، كما أنها ستكون قابلة لأن تُشحن بشكل أسرع، وبشكل عام، فكرة هذه البطارية ليست بجديدة، بل أنها قادمة من السيارات الكهربائية!

البطاريات الجديدة نظريًا ستقدّم سعة أكبر بعشر مرات من بطاريات الجرافيت، لكن حتى الآن لا توجد معلومات كافية عن هذه النقطة للأسف. من ناحية أخرى، شاومي بدأت في تطوير شريحة جديدة كليًا تحمل الاسم Surge، وكما يمكنك أن تتوقع، نحن لا نعرف أي شيء عن هذه الشريحة، لكنها غالبًا شريحة متعلقة بالكاميرا والتصوير.

• هاتف شاومي مي 11 ألترا مع شاشة خلفية بجانب الكاميرا وتقريب 12