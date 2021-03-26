شاومي تطلق هاتفا مزودا بأقوى معالجات الألعاب

أعلنت شركة شاومي الصينية عن هاتف جديد مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه Black Shark4 pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 الذي يعد أقوى معالجات الألعاب، والمطور بتقنية 5 نانو متر، ومعالج Adreno 660، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومعدل تردد 144 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 126 و256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال إضافة كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 8 و12 غيغا بايت.

وسيضم الهاتف بطارية بقوة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، ومكانا لتركيب شريحتي اتصال، ومنفذ USB Tybe-C2.0، ومنفذ 3.5 للسماعات، وواي فاي، وبلوتوث، ومستشعرا للبصمات.

يذكر أن شاومي لم تكشف حتى الآن عن سعر الهاتف وموعد طرحه في الأسواق العالمية.

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