تحذير.. مواد مسرطنة في 168 نوعا من معقّمات اليد

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ، بأن شركة مراقبة أميركية أطلقت تحذيرا من احتواء عدة أصناف من معقمات الأيدي، المستخدمة للوقاية من كورونا، على مواد مسرطنة وقالت شركة “فاليشور” Valisure المتخصصة في التحقق من مواصفات الأدوية إن هناك مجموعة متنوعة من معقمات الأيدي التي غزت الأسواق بعد انتشار جائحة كورونا، تحتوي على مستويات عالية وخطيرة من مادة البنزين.

ووفقا لوزارة الصحة الأميركية، فمادة البنزين تُعتبر من “المواد المسرطنة”، بينما تصنفها منظمة الصحة العالمية ضمن المواد “عالية الخطورة”، على قدم المساواة مع عنصر الأسبستوس asbestos.

تم ربط البنزين ببعض أنواع سرطان الدم، مثل اللوكيميا. ويمكن امتصاصه عن طريق الجلد. ووفقا لتقرير بلومبيرغ فقد أوضحت شركة المراقبة “فاليشور” أنها بعد تحليلها لـ 260 عبوة تحمل 168 علامة تجارية مختلفة، وجدت أن 17% من العينات تحتوي على مستويات من مادة البنزين، بينما احتوت 8% من هذه العينات على نسبٍ أعلى من الحد الذي وضعته إدارة الدواء والغذاء الأميركية FDA

وأضاف التقرير أن الرئيس التنفيذي لشركة فاليشور ديفيد لايت، قدّم التماسا لإدارة الأدوية والغذاء الأميركية ينص على أن “هذه النتائج التي توصلت إليها شركته مثيرة للقلق وتكشف عن مخاطر محتملة خطيرة على الصحة العامة”، وأضاف إن هذا المستوى “يمكن تحمله لفترة قصيرة نسبيًا”. وتم تمثيل 15 علامة تجارية من بين 21 عبوة ذات أعلى مستويات التلوث. وقالت فاليشور إن العينات جاءت من أرفف المتاجر القريبة من مقر الشركة ومن منافذ البيع على الإنترنت.

ويشير تقرير بلومبيرغ كذلك إلى أنه في يونيو الماضي، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تنبيها بشأن مطهرات أيدي مصنعة في المكسيك وتبين أنها ملوثة بالميثانول، وهي مادة كيميائية سامة عند امتصاصها من خلال الجلد، ويمكن أن تمثل تهديدا للحياة في حال تناولها.

قال جيريمي خان ، المتحدث باسم الوكالة ، إن إدارة الغذاء والدواء تختبر معقمات الأيدي وتعمل مع الشركات، عند الضرورة، لاستدعاء المنتجات من الأسواق. وقال إن إدارة الغذاء والدواء تشجع تجار التجزئة على إزالة المنتجات من أرفف المتاجر والأسواق عبر الإنترنت عند ظهور مشكلات تتعلق بالجودة.

وطلبت فاليشور من إدارة الغذاء والدواء اتخاذ إجراءات بشأن المنتجات الملوثة ومعقمات الأيدي ذات العلامات التجارية التالية التي بيّنت أعلى مستويات من البنزين في تركيبتها. والبنزين هو ثالث وأخطر مادة كيميائية مسببة للسرطان .

1. artnaturals

2. Scentsational Soaps & Candles Inc.

3. huangjisoo

4. TrueWash

5. The Creme Shop

6. Star Wars Mandalorian

7. Body Prescriptions

8. Born Basic

9. beauty concept

10. PureLogic

11. Miami Carry On

12. Natural Wunderz

13. clean-protect-sanitize

14. Puretize

15. Hand Clean 100

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية