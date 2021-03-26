هواوي تعلن عن هاتفها القابل للطي Mate Xs رسميا

أعلنت شركة هواوي الصينية قبل لحظات عن هاتفها الذكي القابل للطي Mate Xs وهو الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي بعد هاتف العام الماضي، و يأتي الهاتف الجديد بتصميم مُحدّث بالإضافة إلى دعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G وهم مصمم ليتناسب مع هذه التقنية لسُرعة إتصال عالية.

هاتف هواوي Mate Xs يأتي بتصميم بشاشة رئيسية تفتح إلى الخارج حجمها 8 أنش، وهي أفضل بنسبة 80% من الشاشات الأخرى، بينما هناك شاشة ثانوية حجمها 6.6 أنش وشاشة ثالثة في الخلف حجمها 6.38 أنش.

الرئيس التنفيذي للشركة أطلق على تصميم الهاتف كجناح الصقر، وهو يأتي ببطارية سعتها 4500 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ما يتيح شحن نسبة 85% من البطارية خلال فترة 30 دقيقة فقط، وهو أفضل من هاتف سامسونج فولد.

الهاتف يأتي بـ4 كاميرات خلفية، بدقة 40+8+16+TOF ميقابكسل، بدعم التقريب 45x و التقريب البصري 3x و التقريب الرقمي 30x بالإضافة إلى دعم مميزات ISO و OIS و AIS، ويأتي الهاتف مزوداً بنظام أندرويد 10 مع واجهة هواوي EMUI 10 التي تقدم ميزة الوضع المظلم بالكامل.

ملخص المواصفات:

شاشة رئيسية 8 أنش، شاشة ثانوية 6.6 أنش، شاشة ثالثة 6.39 أنش، معالج كيرين 990، رام 8 قيقا، ذاكرة داخلية 512 قيقا بايت، دعم الجيل الخامس، بطارية 4500 ميلي أمبير، شحن سريع 45 واط ، 40 +8+16+TOF ميقا بكسل، نظام أندرويد 10، واجهة هواوي EMUI 10، السعر 2499 يورو.

المصدر: موقع تيك فويس

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