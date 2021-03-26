ابل تطلق تحديث iOS 14.4.2 لإصلاح مشاكل أمنية في النظام

أطلقت ابل اليوم تحديث iOS 14.4.2 لهواتف الايفون وتحديث iPadOS 14.4.2 لأجهزة الايباد بهدف إصلاح ثغرات أمنية في الجهاز.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update.

ابل قالت عبر موقعها الرسمي إن التحديث مهم للغاية ومفضل تنزيله وتثبيته لكافة المستخدمين. التحديثات الجديدة تستهدف إصلاح خلل في نظام التشغيل على الايفون والايباد يتم استغلاله للإيقاع بالضحايا من خلال سكريب على الويب.

أيضاً قامت ابل بإطلاق تحديثات جديدة للأجهزة الأقدم من الايفون والايباد وتحمل رقم iOS / iPadOS 12.5.2 لإصلاح نفس المشكلة الأمنية.

ابل حالياً تعمل على تحديث iOS 14.5 و iPadOS 14.5 وهي تحديثات كبيرة للغاية لازالت حالياً في الوضع التجريبي، ومن المفترض أن يتم إطلاقها خلال وقت قريب، لتكون بذلك آخر تحديثات كبرى قبل إطلاق تحديثات iOS 15 و iPadOS 15.

جدير بالذكر أن ابل كانت قد أطلقت تحديث iPadOS / iOS 14.4.1 خلال الفترة الماضية أيضاً من أجل إصلاح ثغرات أمنية في الايفون والايباد.