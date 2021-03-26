أصغر مليونيرة بريطانية تفلس وتعيش على المعونات

لم تكن البريطانية كالي روجر والتي تعد أصغر رابحة لليانصيب في بريطانية تعلم بأنّ الجائزة الكبرى التي ربحتها عام 2003 ستنفد بعد 18 عاماً.

وكانت كالي قد صنفت كأصغر مليونيرة في بريطانيا بعد فوزها بسن ال16 عاماً بجائزة كبرى في اليانصيب بلغت قيمتها 2.5 مليون دولار.

لكنّ المليونيرة الصغيرة لم تحسن التصرف بالجائزة لصغر سنها، حيث قامت بإنفاقها على عمليات التجميل، وتعاطي المخدرات، وشراء الملابس الفاخرة، بالإضافة لإعطاء عائلتها وأصدقائها أكثر من 700 ألف دولار أمريكي.

وقالت المليونيرة السابقة في لقاء تلفزيوني إنّ حياتها تغيرت بعد الفوز بالجائزة، حيث تزوجت رجلاً غير مناسب، أدخلها عالم آخر، وأشارت الى أنّ الحكومة أخذت أطفالها منها بعد ثبوت تعاطيها المخدارت.

وأوضحت المليونيرة بأنّها عانت بعد الفوز بالجائزة من مشاكل نفسية كثيرة لأنّ العديد من الأشخاص حاولوا التقرب منها من أجل ثروتها.

يذكر أنّ كالي روجر طالبت الحكومة البريطانية بالإشراف على صغار السن الذين يربحون جوائز كبرى لكي لا تتكرر مأساتها.

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