لوحة تباع مرتين بسعر قياسي في مزاد بسبب خطأ تقني

شهدت دار سوذبير للمزادات بيع لوحة فنية للفنان الهولندي فان كوخ مرتين بنفس المزاد وبسعر قياسي بسبب خطأ تقني.

حيث تم بيع اللوحة التي تصور شارعاً في باريس للمرة الأولى بسعر 14 مليون يورو، قبل أن يتسبب خطأ تقني بعدم إزالتها من بين مقتنيات يزيد عمرها على 100 عام معروضة في المزاد، وهذا ما جعلها تعرض مرة أخرى في نفس المزاد.

وتم بيع اللوحة في المرة الثانية بسعر أقل وصل إلى 11.25 مليون دولار أمريكي.

وأشارت دار المزادات إلى أنّ اللوحة التي بيعت يعود تاريخها للعام 1887، وأنّ الرسام الشهير رسمها أثناء إقامته مع شقيقه ثيو في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أنّ سعر اللوحة فاق توقعات دار المزادات التي توقعت أن تباع بسعر يتراوح ما بين 5 و8 ملايين يورو.

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