شركة MY Zone تعلن عن جهاز مميز لتتبع اللياقة البدنية

طرحت شركة My Zone جهاز تتبع للياقة البدنية ستنافس من خلاله أجهزة Fitbit أطلقت عليه MZ-Switch.

وسيأتي الجهاز الجديد بشكلٍ مشابه للساعة الدائرية، وسيكون قابلا للتثبيت بحزام مرن على الذراع أو اليد.

ويتميز الجهاز الجديد بقدرته على مقاومة المياه أثناء السباحة، وبقدرته على قراءة مخططات التمثيل الضوئي PPG، وتخطيط القلب الكهربائي ECG معاً، ويعطي نتائج بدقة تصل لـ95%.

وقالت الشركة إنّ جهازها الجديد سيكون قادراً على رصد معدلات نبضات القلب، وتدفق الدم، وإعطاء بيانات دقيقة للمستخدم.

ويحتوي الجهاز على بطارية قوية تجعله يعمل لمدة 140 ساعة بالشحنة الواحدة عند استخدامه لتتبع الصدر، و36 ساعة عند استخدامه لتتبع المعصم أو الذراع.

يذكر أنّ My Zone ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 160 دولارا أمريكيا.

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