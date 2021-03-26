موتورولا تعزز حضورها بالهواتف من الفئة المتوسطة

أعلنت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Moto G50.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 480 5G، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Major OS.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت، ويمكن للمستخدم زيادتها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، منفذ USB-C، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 250 دولارا أمريكيا.

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