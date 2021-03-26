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بوستر مسلسل “على صفيح ساخن” يشوّق المشاهدين

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حظي بوستر مسلسل على صفيح ساخن الذي نشرته شركة غولدن لاين بانتشار كبير على الإنترنت.

وتصدر النجم السوري باسم ياخور صورة البوستر، وظهر إلى جواره أبطال العمل الآخرون، أمل بشوشة، سلوم حداد، عبد المنعم عمايري، وميلاد يوسف.

وأثار البوستر الشوق في نفوس المتابعين الذين أكدّوا حرصهم على متابعة العمل الذي سيعرض على قناة أبو ظبي، خاصةً مع تأكيد نجومه على جودة النص، حيث قالوا إنّ النص يحمل قضايا اجتماعية مميزة ومشوقة وعميقة.

يذكر أنّ مسلسل على صفيح ساخن سيكون من بطولة باسم ياخور، ميلاد يوسف، أمل بشوشة، عبد المنعم عمايري، وعدد من النجوم الآخرين، وتأليف يامن الحجلي وعلي وجيه، وإخراج سيف الدين سبيعي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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