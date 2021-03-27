هواوي تسجل براءة اختراع لتقنية الشحن اللاسلكي عن بعد

سجلت هواوي براءة اختراع جديدة، وذلك ضمن سباق براءات الاختراع الذي تشترك في كل الشركات التقنية في كل الأوقات، ونظام الشحن اللاسلكي عن بعد الجديد من هواوي سيعتمد على شحن الهواتف دون كونها قريبة من الشاحن من الأساس، في حين أن براءة الاختراع الجديدة قادمة تحت الرقم CN112564295A.

تقنية الشحن اللاسلكي عن بعد من هواوي

طبقًا لتقرير عن ITHome، براءة الاختراع الجديدة تعمل على الشحن بطريقة ذكية عن بعد، في ظل وجود مساحة بين مصدر الطاقة بين الشاحن، هذا على عكس تقنية الشحن اللاسلكي المتوفرة حاليًا والتي لا تعمل سوى بجهل الهاتف قريب جدًا من الشاحن، فوقه تحديدًا.

التقنية الجديدة من هواوي وطبقًا لوصف براءة الاختراع ستعمل مع مواد مثل الحديد، الألمونيوم وسبائك أخرى عديدة، في حين أن التقنية -وبطرية ما- قد تستخدم أيضًا البشر والحيوانات في إحداث عملية الشحن، لكن التفاصيل حول الأمر لا زالت قليلة.

التقنية الجديدة تعمل على رفع كفاءة تقنية الشحن اللاسلكي، وذلك ببساطة بجعل عملية الشحن قابلة لأن تحدث عن بعد بشكل كامل، وهذا ما سيسمح أيضًا بشحن أجهزة أخرى تدعم الشحن اللاسلكي غير الهواتف الذكية، وعلى رأسها السوارات الذكية، الأجهزة اللوحية وغيرها الكثير، إلى جانب الساعات الذكية بالطبع.

كعادة أي براءة اختراع، قد لا يظهر تطبيق سريع لهذه البراءة في وقت قريب، خصوصًأ في ظل التعثر الذي تمر به هواوي، لكن تبقى التقنية مميزة أيضًا في طريقة عملها، وذلك بالرغم من ضعف التفاصيل.