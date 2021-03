الشرطة البريطانية تُحذر من طيور عملاقة سرعتها 80 كيلو بالساعة

الشرطة البريطانية حذرت من “غزو” لطيور الريا الضخمة، مشيرة إلى أن نحو 20 طائرا منها طلقاء في مقاطعة هيرتفوردشاير جنوبي بريطانيا.

ويمكن أن يتجاوز طول طائر الريا الذي يشبه النعامة المتر ونصف المتر، فيما تصل سرعته القصوى إلى نحو 80 كيلومترا في الساعة، علما أنه ينتشر أكثر في أميركا الجنوبية.

وقال مصدر بالشرطة المحلية في بيان، إن “هذه الطيور بالتأكيد مشهد غير معتاد في الشوارع”، حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتابع البيان: “نريد طمأنة الجمهور بأننا نعمل للتوصل إلى خطة للإمساك بالطيور، وإعادتها إلى محمية مناسبة”.

ولم تكشف الشرطة من أين جاءت هذه الطيور ذات الرقاب الطويلة، لكنها اكتفت بوصفها بـ”البرية”.

وأضاف: “إذا كنت تعتقد أنك قد تكون قادرا على المساعدة في هذا الأمر يرجى الاتصال بنا. في غضون ذلك، ننصح بعدم الاقتراب من هذه الحيوانات لأنها سريعة جدا، ويمكن أن تكون عدوانية إذا حوصرت”.

وتابع المصدر الشرطي: “للأسف تلقينا تقارير عن مهاجمتها للكلاب والغزلان، لذلك نطلب من أصحاب الكلاب توخي الحذر عند المشي في الخارج”.

