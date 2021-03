وسائل إعلام مصرية، أفادت فجر اليوم السبت، بانهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق، بمنطقة جسر السويس غربي القاهرة.

وأفاد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة إن اللواء خالد عبد العال يتابع المستجدات في حادث انهيار العقار لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المتصلة بجميع الجهات المختصة.

وأضاف عوض لموقع “البوابة نيوز” المصري أنه جار الوقوف على ملابسات انهيار العقار.. ولفت إلى تشكيل لجنة هندسية ستباشر عملها فور انتهاء النيابة من المعاينة.

وكشفت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تفاصيل الحادث، بالقول: “إنها تلقت بلاغًا، فى الساعة 3 فجر اليوم السبت، بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

وبحسب البيان،الذي نقلته صحيفة الأهرام المصرية، فإنه على الفور، انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، حيث تم نقل 23 حالة إصابة إلى مستشفى السلام و3 حالات وفيات.

ووفق بيان رسمي لمحافظة القاهرة، جار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

The post انهيار مبنى سكني مكون من 10 طوابق بالقاهرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا