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فرنسا تُرشّح “خبز الباغيت” إلى قائمة التراث العالمي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختارت فرنسا ترشيح خبز “الباغيت” المعروف، لقائمة اليونيسكو للتراث غير المادي.

وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية في بيان لها “إذا ما تكلل هذا الترشيح الوطني بالنجاح أمام اليونيسكو، سيتيح إدراج هذا العنصر بالدفع نحو الإدراك أن ممارسة غذائية من الحياة اليومية يتشاركها أكبر عدد من الناس”.

وأشار بيان الوزارة الفرنسية، إلى أن عدد المخابز “آخذ في الانحسار، خصوصاً في المناطق الريفية”.

وأضاف البيان، “في 1970، كان هناك 55 ألف مخبز حِرفي (بمعدل مخبز لكل 790 نسمة)، أما اليوم فبات عددها 35 ألفاً (واحداً لكل ألفي نسمة)، في أحيان كثيرة لمصلحة خبز الباغيت المحضر صناعياً”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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