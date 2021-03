شركة “مرسيدس- بنز” الألمانية تستعد لرفع الستار عن الطراز الكهربائي من سيارة EQS في الـ 15 من أبريل المقبل.

ووفق ما ذكرت وكالة بلومبورغ” الإخبارية عن الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، ماركوس شايفر، في مقابلة عبر الهاتف، قوله: “إن مرسيدس بصدد إطلاق ثماني سيارات كهربائية بالكامل في ثلاث قارات، خلال العام المقبل”.

ووفقا للبيانات المتاحة، ستكون “البطارية الضخمة”، التي تبلغ 108 كيلووات في الساعة إحدى السمات الرئيسية لسيارة “مرسيدس” الكهربائية الجديدة “Eqs”، وهو ما يتيح فرصة السفر والقيادة لمسافة تزيد عن 700 كيلومتر بشكل كامل.

كما ستدعم البطارية الشحن السريع، حيث يمكن أن تؤدي شحنة واحدة لمدة 15 دقيقة باستخدام شاحن سريع، إلى توفير مدى يصل إلى 250 كيلومترًا.

وخضعت البطارية الجديدة لأكثر من مليوني كيلومتر من الاختبارات، بدءا من درجات الحرارة المرتفعة في جنوب أفريقيا إلى درجات الحرارة المتجمدة في شمال السويد، لاختبار تأثير درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة على مجموعة نقل الحركة الكهربائية بشكل أفضل.

ويتم إطلاق إنتاج البطاريات للسيارة الكهربائية الرائدة في مصنع أونترتوركهايم في شتوتغارت الألمانية، ويتم تجميع السيارات نفسها في مصنع في مدينة زيندلفينغن القريبة من شتوتغارت.

The post مرسيدس ترفع الستار عن سيارة كهربائية تسير لمسافة 700 كيلومتر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا