تقرير – ابل تعمل على ساعة ذكية عالية المتانة والتحمل للظروف القاسية!

هناك عدة أنواع مختلفة من ساعة ابل منها النسخة العادية و النسخة الأرخص SE ونسخة نايكي والعديد من السوارات المطاطية والمعدنية والتي تعطي مظهراً عصرياً أو كلاسيكياً لكنها لا توفر أي حماية إضافية.

إصدار جديد قادم من ساعة ابل؛ شديد المتانة

وفقاً لتقرير جديد من موقع بلومبيرج الإخباري الأمريكي، فإن ابل تعمل حالياً على تصميم إصدار خاص جديد من ساعتها الذكية عالي المتانة شديد التحمل ملائم للرياضات الخطرة والأجواء القاسية.



هذا الإصدار سوف يكون ملائم أكثر لهواة بعض الرياضات مثل تسلق الجبال والقمم الجليدية والتزحلق على الجليد وركوب الأمواج والمراكب والسباحة وغير ذلك .

أيضاً سوف يكون هذا الإصدار ملائماً لأولئك الذين يعملون في أجواء غير تقليدية كالطقس شديد المطر ومواقع العمل المختلفة.

تصميم هذا الإصدار من الساعة سوف يكون مختلفاً لتحمل الظروف والأجواء الغير تقليدية، مثلاً قد تقوم ابل بجعل الساعة مغلفة بغلاف مطاطي له قدرة أكبر على تحمل الصدمات أكثر من الغلاف الحالي المصنوع من الألمنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم.

أيضاً قد تحسن ابل من مزايا مقاومة الماء داخل الساعة. حالياً بإمكان الجيل السادس الأحدث من ساعة ابل مقاومة الماء حتى عمق 50 متر بحسب ابل.

من المتوقع أن نرى هذا الإصدار المتين من ساعة ابل نهاية هذا العام أو العام الجاري إذا لا زالت الفكرة قيد الدراسة بحسب المسئول الذي نقل عنه التقرير.

هناك أيضاً مزايا أخرى جديد يثار حولها الحديث قد تأتي مستقبلاً في ساعة ابل مثل قياس نسبة السكر في الدم عبر حساس ضوئي، ووضع جديد للسباحة، وغير ذلك.