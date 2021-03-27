الصيد الجائر يهدد فيلة الغابات الإفريقية بالإنقراض

أعلن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن الفيلة في الغابات الإفريقية مهددة بالإنقراض بسبب التهديدات المتزايدة التي يفرضها الصيد الجائر وانحسار الموائل حيث انخفضت أعدادها بأكثر من 86% خلال 31 عاما أما فيلة السافانا بأكثر من 60% خلال 50 عاما.

جاء ذلك في تقرير صدر عن الإتحاد أشار فيه إلى أن أفيال السافانا توجد في موائل مختلفة عبر إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتفضل السهول المفتوحة وتتمركز أكثر في دول بوتسوانا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ويقول وزير المياه والغابات في الغابون لأسوشيتد برس “أن مكافحة الصيد الجائر للأفيال في الغابون تعتبر أكثر من مجرد قتال من أجل الطبيعة، بل من أجل استقرار بلدنا”.

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