الصين تخطط لبناء أكثر من 30 مطار مدني خلال 3 سنوات

تحاول الصين أن تحسن شبكة النقل لديها وذلك بإنشاء عدة جهود كبيرة حيث بدأت بالتخطيط لإنشاء أكثر من 30 مطارا مدنيا جديدا خلال 3 سنوات وذلك حسبما أفاد نائب وزير النقل الصيني وانغ تشي تشينغ.

وستتحسن بذلك صناعة الطيران المدني في الصين إلى نحو 90 % من مستوى ما قبل تفشي الوباء، ومن بين الخطط الأخرى فإنها ستمد أيضا أكثر من 3000 كم من السكك الحديدية داخل المدن وفي ما بينها.

وتبذل الصين جهداً لتحسين الطرق في الريف لتيسير وصول المنتجات الزراعية إلى المدن ولدخول المنتجات الصناعية إلى الأسواق الريفية.

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