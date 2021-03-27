هاتف شاومي مي 11 ألترا ستأتي مع بطارية جديدة ونظام تبريد ثوري – الإعلان قريباً!

تستعد شاومي للإعلان عن هواتف مي 11 برو و مي 11 ألترا خلال الأيام القليلة المقبلة في مؤتمر صحفي، وفيما يبدو أن تلك الهواتف ستأتي مع بعض التقنيات الثورية.

الهواتف القادمة وخاصةً مي 11 ألترا ستأتي بنظام تبريد جديد كلياً يعتمد على التبريد بمواد صلبة وسائلة وغازية بحسب تصريحات رسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي ويبو في الصين.

ليس من المعلوم أو من الواضح كيفية عمل نظام التبريد الجديد لكن يبدو أنه سيكون أكثر كفاءة في التخلص من الحرارة الزائدة.

أنظمة التبريد التقليدية في الهواتف الذكية Vapor Chamber Cooling System تعتمد على إضافة لوح مجوف (حجرة) من النحاس داخل الهاتف يحتوي على قطرات ماء.

عندما ترتفع حرارة الجهاز في الأداء العالي تنتقل الحرارة إلى حجرة التبريد التي بدورها تقوم بتسخين قطرات الماء وتحويلها إلى بخار، لاحقاً يتكثف البخار ويتحول إلى صورته السائلة وتبدأ دورة التبريد من جديد.

أيضاً من المنتظر أن يأتي هاتف شاومي مي 11 ألترا مع بطارية من نوع جديد من السيليكون والأكسجين تشبه البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية مع تقنية شحن جديدة سريعة.

جدير بالذكر أن الإصدار الأسبق مي 10 ألترا يدعم الشحن السلكي مع شاحن بقوة 120 وات يتمم شحن البطارية كاملةً في غضون 20 دقيقة فقط لا غير. المؤسف فقط أنه كان مقتصراً على السوق الصيني ونأمل أن تقوم شاومي بتوفير الإصدارات الجديدة على نطاق عالمي.

المؤتمر سينعقد يوم الاثنين الموافق 29 مارس، وسيتم الإعلان عن أجهزة أخرى مثل السوار الذكي مي باند 6 .