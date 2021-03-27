وفاة هاني إسماعيل أحد أهم المخرجين في مصر

فُجِعَ الوسط الفني برحيل المخرج هاني إسماعيل يوم أمس الجمعة بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية على لسان الفنان عزوز عادل المخرج الراحل، حيث قال في منشورٍ على فيسبوك: “البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية المخرج الكبير هاني إسماعيل، رحم الله الفقيد، وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

كما نعى عدد من الفنانين المخرج الراحل، وعبروا عن حزنهم وأسفهم لخسارة قامة فنية مميزة.

ويعد المخرج هاني إسماعيل واحداً من أهم المخرجين في مصر، وقدم خلال مسيرته مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة نذكر منها: مغامرات رشا، وبالوالدين إحسانا، الحساب، سوق العصر، والجزء الثالث من السيرة الهلالية.

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