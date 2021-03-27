مسن عمره 79 عاما يُحطّم الرقم القياسي في ضربات الغولف

دخل المسن الأمريكي بوب كورتز موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما تمكن من تنفيذ 1050 ضربة غولف لمسافة 180 مترا.

وقال موقع أمريكي إنّ الرجل البالغ من العمر 79 عاماً، والذي يعيش في ولاية أريزونا يتمتع بلياقة كبيرة تفوق لياقة بعض الشباب، وهذا ما ساعده على تنفيذ هذه الضربات التي تحتاج لجهد وتركيز كبير، وإدخالها في الحفرة الصغيرة.

وأكدّ الموقع بأنّ الرجل المشهور باسم رجل الغولف الحديدي حطم الرقم القياسي السابق وذلك بعد قيامه ب1050 ضربة خلال 12 ساعة فقط.

من جانبه قال بوب كورتز إنّ الأموال التي حصل عليها بعد تحطيم الرقم القياسي سيمنحها لمؤسسة تعنى بمكافحة العنف والتشرد والشغب.

يذكر أنّ الرقم القياسي السابق في هذه المسابقة وصل ل1000 ضربة.

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