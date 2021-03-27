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خبراء يحددون أفضل الوسائل الآمنة لإنقاص الوزن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ خبراء الخدمة الوطنية الصحية في بريطانيا إمكانية إنقاص نصف إلى كيلوغرام واحد خلال أسبوع واحد بشكلٍ آمن.

وقال الباحثون إنّ إنقاص هذا الوزن يتم من خلال تقليل السعرات في الأطعمة المستهلكة، وزيادة النشاط البدني.

وأشار العلماء إلى أنّ خفض الوزن بشكل سريع يؤدي لمشاكل صحية، وقالوا إنّ الأشخاص الذين يتبعون هذه الطريقة سيستعيدون وزنهم الأولي بعد فترة قصيرة.

من جانبه قال الدكتور يوري كونيف المختص بأمراض الشيخوخة، إنّ اتباع حميات غذائية وطرق أخرى للتخلص من الوزن يرتبط بحدود عمرية، وقال إنّ التخلص من الوزن بعد ال60 يؤدي لمشاكل صحية، ودعا الناس للتخلص من وزنهم الزائد قبل الوصول لهذا العمر، وبرر الأمر بأنّ الجسم يطلب عند التقدم في العمر كمية أكبر من التي يطلبها في فترة الشباب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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