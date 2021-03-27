أنغام تبكي بحفلها الأول بحضور الجمهور منذ بدء الجائحة

أحيت النجم المصرية أنغام يوم أمس حفلاً فنياً في مركز المنارة بالتجمع الخامس بحضور الجمهور.

ويعد هذا الحفل الأول للنجمة المصرية بحضور الجمهور منذ بدء جائحة كورونا.

وظهرت أنغام في الحفل مرتيدةً فستاناً أسوداً حداداً على ضحايا حادث القطار الذي وقع في صعيد مصر في نفس يوم الحفلة.

وغنت النجمة خلال الحفل باقة من أغانيها الرائعة كأغنية حالة خاصة جداً، بقول نسيناك، حبايبنا، أساميك الكتيرة، قبل أن تتساقط دموعها عند غنائها أغنية طول ما أنت بعيد.

وساعد تصفيق الجمهور الحاضر الفنانة المصرية على إكمال الأغنية، وذلك بعدما شعرت بغصة أثناء محاولة إكمالها.

يذكر أنّ أنغام تستعد حالياً لطرح عدة أغاني باللهجة المصرية، وذلك عقب نجاح ألبومها مزح الذي طرحته باللهجة الخل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية