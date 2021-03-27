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إنقاذ 40 دفلينا جنحت في شواطئ السعودية (صور)

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت الرياح الشديدة التي ضربت البحر الأحمر في جنوح حوالي 40 دلفين إلى شاطئ خور الثقبة الواقع في رأس شعبان في محافظة أملج شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ عناصر من قوات حرس الحدود، ووزارة البيئة، والمياه والزراعة وبلدية أملج، والدفاع المدني، بالإضافة إلى متطوعين من أهل المدينة تعاونوا على إنقاذ حياة الدلافين.

وشهدت مواقع الإنترنت انتشار مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات التي تظهر محاولة المنقذين إعادة الدلافين إلى مسارها الطبيعي في البحر الأحمر.

يذكر أنّ رواد مواقع الإنترنت أثنوا على الجهود التي بذلتها فرق الإنقاذ من أجل إنقاذ حياة الدلافين التي كانت ستنفق لولا هذا التدخل السريع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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