هذه هي الهواتف الأسرع في الشحن في العالم الآن!

الشحن السريع من المجالات التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، ولمعرفة مدى ذلك التطور سوف نستعرض معاً أسرع الهواتف الذكية في الشحن الآن على مستوى العالم أجمع.

الهواتف الذكية الأسرع في الشحن

المركز الأول من نصيب هاتف Vivo iQOO 7 والذي يتم شحنه بشاحن بقوة 120 وات يمكنه شحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 4000 ملي أمبير في غضون 18 دقيقة فقط.

أما المركز الثاني فهو من نصيب هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra والذي أيضاً يتم شحنه بشاحن بقوة 120 وات، وتستغرق شحن بطاريته البالغة 4500 ملي أمبير نحو 22 دقيقة فقط.

في المركز الثالث يأتي هاتف OnePlus 9 Pro مع شاحن بقوة 65 وات يقوم بشحن بطارية 4500 ملي أمبير في 30 دقيقة، يليه هواتف OPPO Find X2 Pro و Realme X50 Pro و OnePlus 8T Pro بشاحن 65 وات وإتمام الشحن في 35 دقيقة.

هواتف الايفون وسامسونج جالكسي

هواتف ايفون 12 الحالية لا تأتي بشاحن في العلبة لكنها تدعم الشحن السلكي بقوة 20 وات (سعر هذا الشاحن منفرداً 20$) ويشحن هواتف ايفون 12 في غضون ساعة ونصف تقريباً.



هواتف جالكسي S21 و S20 ونوت 20 تأتي بشاحن بقوة 25 وات ويتمم عملية الشحن في غضون ساعة تقريباً.

هناك هواتف أخرى بقوة 30 و 40 و 50 وات تدعم الشحن السريع لكن لم نأتِ على ذكرها في المقال مثل هواوي P30 برو و P40 برو وشاومي Mi 10 Pro وغيرهم.

عند شراء هاتف جديد من المهم أخذ سرعة الشحن في الاعتبار باعتبارها ميزة مهمة ومفيدة وعملية بشكل يومي.

كم يستغرق هاتفك لإتمام الشحن من 0% حتى 100% ؟ أخبرنا عبر التعليقات