رموز جديدة لـFile Explorer في منصة Windows 10

كشفت الإصدار التجريبي لويندوز 10 عن وجود رموز جديدة خاصة بمجلدات File Explorer لـWindows 10.

حيث شملت قائمة التحديثات إعادة تصميم رموز تطبيقات الصور، المجلدات، وقائمة التحميل ليتوافق مع تصميم الرموز في Windows 10 بشكلٍ كامل.

وقالت مايكروسوفت إنّ التصميم الجديد يساعد المستخدمين على التمييز بين التطبيقات المختلفة وذلك من خلال إلقاء نظرة سريعة عليها.

بالإضافة لذلك حدثت الشركة الأمريكية رمز Recyle Bin و Local Disk، وأعادت تسمية Windows Adminsitraive وStart To windows، وأضافت اختصارات جديدة للملفات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق هذا الإصدار بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

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