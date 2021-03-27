كوالكوم تكشف عن أحدث معالجاتها لشبكة الجيل الخامس

أعلنت شركة كوالكوم عن معالجها الجديد والمتطور والذي سيحمل اسم Snapdragon 780G.

وقالت كوالوكوم إنّها طورت المعالج الجديد بتقنية 5 نانو متر، وزودته بتقنيات خاصة تساعد على معالجة البيانات بسرعة كبيرة، وباستهلاك أقل للطاقة وذلك من أجل الحفاظ على شحن الهاتف لأطول فترة ممكنة.

وزودت الشركة الأمريكية معالجها الجديد بمحرك ذكاء اصطناعي من الجيل السادس قادر على إجراء 12 ترليون عملية في الثانية، وأنوية Kryo 670 الحديثة التي تجعل تعامله أسرع بنسبة 40% مع معالجات الرسوم الحديثة Adreno 642.

ويحتوي المعالج الجديد على مودم داخلي من نوع Snapdragon x53 G يساعد على الاتصال بشبكات الجيل الخامس بكفاءة عالية، وتقنية Spectra 570 التي تساعد الهاتف على التقاط صور وفيديوهات بدقة عالية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تفصح عن الشركات والهواتف التي ستستخدم المعالج الجديد عند طرحه في الأسواق.

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