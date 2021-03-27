جهاز يجفف الأحذية ويقضي على رائحتها بوقت قياسي

كشفت شركة أسترالية عن جهاز جديد قادرا على تجفيف الأحذية والتخلص من رائحتها الكريهة خلال دقيقتين فقط أطلقت عليه Cli-Mate.

ويحتوي المجفف الجديد على منفذين طويلين للتجفيف، صنعا بطريقة تساعد على دخول فردتي الحذاء فيها بكل يسر وسهولة.

وقالت الشركة الأسترالية إنّ جهازها يحتوي على مؤقت يمكن ضبطه لوقت معين من أجل تجفيف الحذاء في درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و70 درجة، حيث سيكون المستخدم قادراً على اختيار الحرارة التي يرغب بتجفيف حذاءه فيها.

وأشارت الشركة إلى أنّ المجفف قادر على تجفيف حذاء واحد في المرة الواحدة، وخلال دقيقتين فقط.

ونال الجهاز الجديد إعجاب الأستراليين الذين سارعوا لشرائه، واقتنائه، وشكروا الشركة على هذا الابتكار.

يذكر أنّ الشركة الأسترالية طرحت جهاز Cli-Mate طرحت الجهاز الجديد في الأسواق بسعر 79 دولار أمريكي.

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