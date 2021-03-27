قوقل تعلن عن ميزات جديدة في متصفح كروم

قوقل تسيطر بالفعل على أغلبية سوق متصفّحات الإنترنت بمتصفّحها المحبوب كروم، والشركة تجتهد في جعل متصفّحها أفضل وأعلى كفاءة، واليوم أعلنت قوقل رسميًا عن عدد كبير من المميزات التي ستشق طريقها لمتصفّح كروم قريبًا.

حسبما ذكرت قوقل، كروم سيكون أسرع بنسبة 10% في فتح التبويبات الجديدة وذلك كنتيجة لتطويرات عديدة في بنيته البرمجية، أيضًا ستضيف قوقل خاصية Tab Throttling قريبًا للنسخة التجريبية، وهي التي ستقوم بتوزيع موارد الجهاز على التبويبات المستخدمة بدلًا من تلك المفتوحة ولا يستخدمها المستخدم.

التحديث الجديد سيحسّن آلية عمل مجموعات التبويبات Tab Groups، هذا حيث سيكون بإمكانك تقليص أو تمديد مجموعة التبويبات وهو ما سيساعدك على التركيز فيما تعمل عليه، واحدة من المميزات الأخرى والتي ستأتي قريبًا هي خاصية العرض السريع للتبويبات Tab Previews، وببساطة بمجرّد أن تضع مؤشر الماوس على أي تبويب سيعرض لك المتصفّح صورة مصغرّة من محتوى الصفحة المفتوحة.

أخيرًا، التحديث الجديد لكروم سيحسّن من آلية تعديل ملفات PDF والتعامل معها، وسيتيح لك التحديث الجديد ملء ملفات الـPDF وإضافة النصوص إليها وحفظها مباشرةً. التحديثات الجديدة (كلها أو بعضها) ستأتي في تحديث 85 القادم قريبًا.

المصدر تيك فويس

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