كوالكوم تنافس نينتندو بمنصات ألعاب محمولة

كشفت مصادر من داخل شركة كوالكوم عن استعداد الشركة الأمريكية لطرح منصات ألعاب محمولة تنافس من خلالها منصات نينتندو.

وستزود الشركة الأمريكية المنصة الجديدة بمعالجات عالية الأداء طورتها كوالكوم، قادرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس، وذلك من أجل مساعدة اللاعبين في الحصول على سرعات كبيرة في تحميل البيانات.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة الأمريكية المنصة على شكل حاسوب لوحي مزود بشاشة 6.5 بوصة أو 6.6 بوصة، وحواف تساعد على تثبيت مقابض للألعاب.

وأكدّت التسريبات على أنّ الأجهزة الجديدة ستكون قادرة على الاتصال بشكل لاسلكي مع أجهزة التلفاز، وستعمل بنظام تشغيل Android 12، وستحتوي على بطاريات بقوة 6000 ميلي أمبير.

يذكر أنّ التسريبات أشارت إلى أنّ الشركة الأمريكية ستطرح هذه الأجهزة في الأسواق العالمية في العام 2022 بسعر 300 دولار أمريكي.

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