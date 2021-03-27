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سرقة مقتنيات بقيمة مليون دولار من بيونسيه

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت مجموعة من اللصوص من سرقة 3 وحدات تخزينية للفنانة الأمريكية بيونسيه وسرقة مقتنيات بقيمة مليون دولار أمريكي منها.

حيث احتوت الوحدات المسروقة على حقائب يد، فساتين، ومجوهرات تقدر قيمتها بمليون دولار أمريكي.

وأشارت التقارير إلى أنّ ملكية وحدات التخزين المسروقة تعود لشركة باركوود إنتر تيمنت التي تملكها المغنية الأمريكية الشهيرة، وبأنّ جميع الممتلكات الموجودة في هذه الوحدات تخص المغنية الشهيرة.

يذكر أنّ بيونسيه تعد ثاني مغنية تتعرض لهذا النوع من السطو خلال العام الجاري، إذ أبلغت المغنية مايلي سايروس عن سرقة وحدة تخزين خاصة بها تضم صوراً عائلية وبعض الأشياء الخاصة التي أخذها اللصوص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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