سرقة مقتنيات بقيمة مليون دولار من بيونسيه

تمكنت مجموعة من اللصوص من سرقة 3 وحدات تخزينية للفنانة الأمريكية بيونسيه وسرقة مقتنيات بقيمة مليون دولار أمريكي منها.

حيث احتوت الوحدات المسروقة على حقائب يد، فساتين، ومجوهرات تقدر قيمتها بمليون دولار أمريكي.

وأشارت التقارير إلى أنّ ملكية وحدات التخزين المسروقة تعود لشركة باركوود إنتر تيمنت التي تملكها المغنية الأمريكية الشهيرة، وبأنّ جميع الممتلكات الموجودة في هذه الوحدات تخص المغنية الشهيرة.

يذكر أنّ بيونسيه تعد ثاني مغنية تتعرض لهذا النوع من السطو خلال العام الجاري، إذ أبلغت المغنية مايلي سايروس عن سرقة وحدة تخزين خاصة بها تضم صوراً عائلية وبعض الأشياء الخاصة التي أخذها اللصوص.

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