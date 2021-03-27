لقاحات كورونا مزوّرة تغزو الإنترنت.. والصحة العالمية تحذر

أكدّت منظمة الصحة العالمية وجود لقاحات مزورة لفيروس كورونا يتم عرضها وبيعها عبر مواقع الإنترنت.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّ هناك عمليات تهريب للقاح كورونا، بالإضافة لعلميات تزوير للقاح من خلال استخدام العبوات الفارغة.

ودعت المنظمة الناس لشراء لقاحات كورونا من الجهات الرسمية فقط، والابتعاد عن شرائها من أماكن مجهولة المصدر، وإبلاغ المنظمة والسلطات المحلية في حال الكشف عن مروجي هذه اللقاح.

وأشار غيبريسوس إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تتابع بكثب هذه العلميات، وتبذل قصارى جهدها لوضع حد لها.

يذكر أنّ العديد من الناس تعرضوا لعلميات نصب واحتيال خلال الفترة الماضية، وذلك بشرائهم لقاحات مزورة لفيروس كورونا عن طريق الإنترنت.

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