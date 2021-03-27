الفخراني يتصدر برومو مسلسل “نجيب زاهي زركش”

تصدر النجم المصري الكبير يحيى الفخراني برومو مسلسل نجيب زاهي زركش الذي أعاده للموسم الرمضاني بعد غياب عامين.

وظهر النجم المصري في البرومو وهو يتحدث بعصبية مع شخصية غير موجودة تدعى شفيقة، دون أن يتم الكشف عن ماهية الشخصية، وأهمية ظهورها في العمل الدرامي، ثم يقوم ببعض مشاهد الحركة، وضرب شخص آخر.

وحظي البرومو بانتشار كبير على الإنترنت، وأثار الشوق في قلوب الجمهور للمسلسل المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

ومسلسل نجيب زاهي زركش من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وبطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، هالة فاخر، نهى عابدين، محمد محمود، محمد الصاوي، فتوح أحمد، رنا رئيس وغيرهم.

يذكر أنّ مسلسل “بالحجم العائلي” الذي عرض في الموسم الرمضاني عام 2019 يعد آخر أعمال النجم يحيى الفخراني.

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