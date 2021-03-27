طيور الريا العملاقة تثير الذعر في بريطانيا

أثار 20 طائرا من طيور الريا العملاقة الذعر في مقاطعة هيرتفوردشاير البريطانية وذلك بعدما هاجمت السكان والكلاب.

وحذّرت الشرطة المحلية السكان من هجوم الطيور البرية الضخمة ذات الرقاب الطويلة، دون أن تحدد المكان الذي جاءت منه.

ودعت السكان لعدم الاقتراب من هذه الطيور، والمبادرة للاتصال بالشرطة فور مشاهدتها، وقالت إنّ هذه الطيور سريعة وتتحول لعدوانية في حال تمت محاصرتها.

وأكدّت الشرطة ورود عدة بلاغات حول مهاجمة هذه الطيور للغزلان والكلاب، وطلبت من الناس الانتباه لكلابهم عند الخروج في نزهة.

يذكر أن طيور الريا العملاقة تعد من فصيلة الطيور البرية السريعة، إذ تبلغ سرعتها حوالي 80 كيلومترا في الساعة.

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