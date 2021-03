نبات يمنع تجلط الدم ويعتبر مضادا حيويا طبيعيا

أخصائية التغذية، أنجليكا دوفال، أفادت في مقابلة مع تلفزيون “زفيزدا تي في” الروسي، اليوم السبت، إن القرفة غذاء صحي للغاية يمكن مقارنته بمضاد حيوي طبيعي.

وأكدت الأخصائية أن نبات القرفة يمنع نمو البكتيريا ويستخدم كعامل مضاد للفطريات. وهو مفيد للأوعية الدموية لأنه يمنع تجلط الدم.

وأوضحت أنه مفيد أيضًا لأولئك الذين يعانون من ركود الصفراء. بالإضافة إلى ذلك، القرفة غنية بالفيتامينات والمعادن.

“ومن هذه الفيتامينات: فيتامين A وفيتامين B وفيتامين E وكمية كبيرة من الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم والحديد. وهو مفيد جدًا لفقر الدم. وإذا استخدمناه كمسحوق، فهو يحتوي ألياف غذائية وزيوت أساسية”.

ولكن، وفقا لدوفال، يكاد يكون من المستحيل العثور على القرفة الحقيقية في روسيا. كل ما هو على الرفوف هو بديل لها يدعى كاسا أو قرفة صينية.وفقا لموقع ديلي هيلث.

وأضافت الأخصائية: “إذا كان الشخص يريد حقًا أن يجرب القرفة، فسيتعين عليه دفع الكثير من المال مقابل ذلك، لأنها باهظة الثمن”.

كما تحدثت عن كيفية تمييز القرفة الأصلية عن القرفة الصينية، التي لا تملك نفس الرائحة الفواحة. كما أن القرفة أكثر ليونة منها.

