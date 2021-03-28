يعتبر الزعتر من الأعشاب التي تنتمي لعائلة النعناع، وينتشر استخدامه حول العالم بسبب فوائده الصحية العديدة، فماذا عن فوائد الزعتر الجاف تحديدًا؟

يندرج أكثر من 400 نوع تحت فصيلة الزعتر، واستخدم هذا النوع من الأعشاب في العصور القديمة في مصر واليونان تحديدًا بطرق مختلفة سواء بالزعتر الطازج أو الزعتر الجاف، تعرف على فوائده هنا.

فوائد الزعتر الجاف

يمتاز الزعتر بطعمه المميز وفوائده الصحية العديدة، ويتم تجفيفه عادًة لاستخدامه لاحقًا في صنع شاي الزعتر أو في الطبخ أو لإضافته لبعض الأطعمة.

ومن أهم فوائد الزعتر الجاف:

خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة

استخدم الزعتر الجاف منذ القدم من أجل محاولة خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

حيث وجدت الدراسات العلمية المختلفة أن الزعتر يعمل على توسيع الأوعية الدموية وإراحتها وبالتالي خفض ضغط الدم.

هذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية ككل.

تعزيز صحة القلب

بما أن الزعتر الجاف يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، فهذا يعني أن له أثر إيجابي على صحة القلب.

إلى جانب ذلك، وجد أن من فوائد الزعتر الجاف السيطرة على مستويات معدل نبضات القلب، وبالتالي حمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة.

خفض مستويات الكوليسترول

يساهم تناول الزعتر الجاف في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

فوجدت العديد من الدارسات العملية المختلفة والتي استهدفت الفئران أن لهذا الزعتر أثر في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

علاج الكحة

من أكثر فوائد الزعتر الجاف شهرًة هي دوره في علاج الكحة والسعال والتخفيف منها.

حيث أن شرب شاي الزعتر يساعد في إراحة الشعب الهوائية المتشنجة، كما يعمل على تفكيك البلغم المتراكم في المنطقة من أجل التخفيف من السعال وعلاجه.

في المرة القادمة التي تصاب بها في السعال، ما عليك إلا أن تغلي ملعقتين من الزعتر الجاف في الماء وتتناوله.

تقوية عمل الجهاز المناعي

من أجل تقوية عمل ووظائف الجهاز المناعي، أنت بحاجة إلى تناول الفيتامينات والمعادن الضرورية لذلك.

لحسن الحظ فإن الزعتر يحتوي على عدد كبير منها، فهو غني بفيتامين ج، وفيتامين أ، والنحاس، والألياف الغذائية، والحديد، والمنغنيز وجميعها ضرورية لتقوية الجهاز المناعي ومحاربة الأمراض.

خفض خطر الإصابة بالسرطان

من فوائد الزعتر الجاف والتي لا زال العلم يعمل على إثباتها هو دوره في خفض خطر الإصابة بالسرطان.

حيث يحتوي الزعتر على قيم غذائية عديدة، تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان، كما من شأنه أن يساهم في إعاقة نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

فوائد الزعتر الجاف الأخرى

إلى جانب ما ذكر سابقًا، فإن الزعتر الجاف يمتاز بالفوائد الصحية التالية أيضًا:

يتمتع بخصائص مطهرة ومعقمة.

يعتبر مضاد للبكتيريا والفطريات.

يعزز من الصحة النفسية والمزاج.

يساهم شرب شاي الزعتر في التخلص من المشاكل الهضمية المختلفة.

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