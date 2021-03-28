تعرف على طريقة تنظيف لوحة المفاتيح والماوس بشكل صحيح

بالتأكيد تنظيف لوحة المفاتيح والماوس من الأمور المهمة لدى البعض والتي يتم البحث عنها كثيراً وللأسف قليل من يشرح الطرق الصحيحة، وبطبيعة الحال كلنا نعلم بأن الغبار والأوساخ تؤثر على الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير جداً، وفي الوقت الحالي أصبح هناك الكثير من لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس باهظة الثمن، وهذين المكونين بالأخص هما من أكثر المكونات التي تُستهلك في أجهزة الكمبيوتر نظراً للاستخدام الشديد، وكما هو الحال تماماً مع الأجهزة الأخرى فإن لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس تحتاج للتنظيف المستمر بشكل احترافي وآمن، ولذلك قررنا أن نوضح لك اليوم على موقع أخبار التطبيقات أفضل طريقة يمكنك الاعتماد عليها من أجل تنظيف لوحة المفاتيح والماوس بشكل مثالي.

ماذا تحتاج من أجل تنظيف لوحة المفاتيح؟

الهواء المضغوط:

يعتبر الهواء المضغوط من أفضل الطرق لتنظيف الغبار الموجود على الأجهزة والشرائح الإلكترونية، ولذا أرشح لك استخدام مسدس الهواء المضغوط Falcon Dust-Off فهو ممتاز جداً لمثل هذه الحالات.

قطعة قماش من الألياف الدقيقة:

أي قطعة قماش من الألياف الدقيقة ستكون كافية مثل الأقمشة التي تأتي مع النظارات وأجهزة اللابتوب وما إلى ذلك، أما إذا لم تكن تمتلك أحد هذه الأقمشة فيمكنك الاستعانة بأقمشة MagicFiber.

أقراص منظف الأسنان أو صابون سائل:

يمكن استخدام الصابون السائل أو عبوات منظف الأسنان لتنظيف أغطية المفاتيح تماماً.

أداة سحب مفاتيح سلكية:

إذا لم تكن لوحة المفاتيح الخاصة بك مزودة بواحدة فستحتاج إلى شراء واحدة، لإزالة أغطية المفاتيح بأمان، وأرشح لك شراء ساحبة المفاتيح المقدمة من WASD.

كحول الأيزوبروبيل:

يمكنك استخدام مسحات قطنية مع كحول الأيزوبروبيل لتنظيف البقع الموجودة داخل لوحة المفاتيح.

كيفية تنظيف لوحة المفاتيح والماوس “بطريقة سريعة”:

مرة واحدة شهرياً مثلاً، يجب عليك فصل لوحة المفاتيح وقلبها رأساً على عقب والتخلص من كل المواد اللزجة، ثم بعد ذلك قم بمسح أغطية المفاتيح بقطعة قماش من الألياف الدقيقة لإزالة الزيوت التي خلفتها أصابعك، يمكنك أيضاً استخدام الهواء المضغوط لإزالة الجزيئات المتراكمة من الأتربة والأوساخ.

أما بالنسبة للماوس، فقم بمسحه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة كما ذكرنا لإزالة الأتربة والزيوت، بعد ذلك يمكنك استخدام الهواء المضغوط لإزالة أي غبار أو جزيئات متراكمة في اللحامات وعجلة التمرير، ولكن حاول ألا تنفخ الهواء أسفل الأزرار اليمنى واليسرى، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نفخ الكثير من الحبيات في المفاتيح ويتوقف الماوس عن العمل.

كيفية تنظيف لوحات المفاتيح “بطريقة أعمق”:

عندما تصبح لوحة المفاتيح متسخة للغاية وهناك الكثير من الركام والأتربة المندثرة تحت المفاتيح، والتي لا تخرج عند رج لوحة المفاتيح، وأصبحت المفاتيح لا تعمل بشكل جيد بسبب الأتربة والزيوت المتراكمة فأنت بالتأكيد تحتاج أن تقوم بـ تنظيف لوحة المفاتيح بطريقة مختلفة وأعمق من الطريقة الأولى.

أولاً، يجب عليك أن تستخدم أداة سحب المفاتيح السلكية لإزالة أغطية المفاتيح بعناية وذلك عن طريق ربط الأداة حول حواف كل غطاء والسحب برفق لأعلى وبشكل مستقيم، ثم بعد ذلك ضع كل المفاتيح في وعاء قابل للغلق حتى لا تفقد إحداها.

بعد ذلك، قم بملء وعاء بماء ساخن وصابون أو بعضاً من منظف الأسنان، ثم بعد ذلك قم بوضع المفاتيح في هذا الوعاء واتركها لمدة 30 دقيقة على الأقل، وحاول أن تحرك أغطية المفاتيح بين الحين والآخر.

أثناء نقع أغطية المفاتيح، قم باستخدام بعض المسحات القطنية لإزالة أي جزيئات عالقة حول المفاتيح أو المثبتات، وإذا كان لديك أي قطع لزجة فيمكنك استخدام بعض الكحول مع المسحات القطنية لإزالتها، ولكن احرص على عدم استخدام الكحول بشكل مباشر على أغطية المفاتيح، أو الجزء الخارجي من لوحة المفاتيح أو الماوس فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف بعض المواد وخاصةً المواد البلاستيكية الرقيقة.

بعد نقع أغطية المفاتيح لمدة 30 دقيقة على الأقل، قم بغسلها بالماء فقط أكثر من مرة حتى لا يتبقى عليها أي مواد لزجة ثم بعد ذلك ضعها على المنشفة وحاول أن تجففها جيداً.

بمجرد أن تجف الأزرار، يمكنك الآن إعادة تشغيل وتركيب أغطية المفاتيح، وتأكد أيضاً عند التركيب أن المثبتات واللوحة قد جفت تماماً من أثر التنظيف، بمجرد الانتهاء من التركيب تكون بذلك قد انتهيت وقمت بإجراء تنظيف لوحة المفاتيح الخاصة بك بأفضل طريقة ممكنة.