تسجيل سرعات قياسية لشبكات 5G في روسيا

أفادت شركة MTS الروسية للاتصالات، اليوم الأحد، إن شبكات 5G التي تشغلها في البلاد سجلت سرعات قياسية في تحميل البيانات.

وأجرت تجارب بالتعاون مع موتورولا و Qualcomm كجزء من الاختبارات لشبكات 5G التي تشغلها في روسيا، والتي استخدمت فيها هاتف موتورولا، أظهرت أن سرعة تحميل البيانات في الهاتف مع هذه الشبكات تعدت الـ4 غيغابايت ، وهذا يعتبر رقما قياسيا في سرعات التحميل بالنسبة للهواتف الذكية التجارية في روسيا وأوروبا”.

كما أشار بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة إلى “أن الاختبارات المذكورة أجريت ضمن بيئة داخلية في أحد المختبرات التابعة لـ MTS، وضمن نطاق (n258) 27.25-27.5 غيغاهيرتز، وهو النطاق الوحيد لشبكات 5G حاليا في روسيا، ونفس النطاق الذي سيعتمد في أوروبا، كما استخدمت في التجارب أيضا معدات Ericsson Radio System”.

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