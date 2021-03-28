هذه هي أفضل الهواتف الذكية المتاحة للشراء الآن – مارس 2021

إذا كنت تنوي شراء هاتف ذكي وتبحث عن الهاتف الأفضل بالنسبة لك، فنحن هنا نعرض لك بعض الهواتف الذكية المتميزة بشكل عام أو على مستوى أداء الكاميرا أو عمر البطارية أو السعر المناسب.

الهواتف المذكورة في المقال هنا، تم ترشيحها بواسطة مؤسسة Consumer Reports المستقلة والمتخصصة في مجال مراجعات وتقييم الأجهزة بعد مراجعة الكثير من الهواتف المتاحة الآن في السوق للشراء.

أفضل ايفون – ايفون 12 برو ماكس

يعتبر هاتف ايفون 12 برو ماكس هو أفضل ايفون في سلسلة ايفون 12 وأفضل ايفون يمكنك شراءه الآن مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G والمعالج السريع وشاشة OLED الكبيرة والأداء المتميز للكاميرا.

هاتف ايفون 12 برو ماكس متاح للشراء حالياً بسعر يبدأ من 1100 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت وهو بذلك أغلى بـ 100 دولار أمريكي مقارنة بالإصدار الأصغر حجماً ايفون 12 برو ويتفوق عليه في سعة البطارية بجانب قياس الشاشة.

هاتف ايفون 12 برو ماكس كبير الحجم نسبياً ويصعب استخدامه بيد واحدة كما أن ثقيل الوزن نسبياً، إذا كانت تلك مشكلة لك يمكنك شراء النسخة الأصغر ايفون 12 برو.

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أفضل هاتف أندرويد – سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا

على الجانب الآخر إذا كنت من هواة نظام الأندرويد، وتبحث عن الهاتف الأفضل يمكنك أخذ هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا في الاعتبار.

الهاتف يتمتع بشاشة كبيرة عالية الجودة وقلم ذكي متعدد المهام للرسم وتدوين الملاحظات وغير من المهام، بجانب عمر بطارية كبير وأداء متميز للكاميرا مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

حالياً يبدأ سعره من 1100 دولار أمريكي، وإذا كنت تبحث عن خيارات أخرى أقل ثمناً وأصغر حجماً من سامسونج في نفس الفئة الراقية يمكنك إلقاء نظرة على سلسلة جالكسي S21.

أفضل هاتف رخيص الثمن – ون بلس نورد N10

ون بلس نورد N10 هو هاتف متميز يمكنك شراءه واستعماله كهاتف أساسي إذا كنت تريد أداء المهام اليومية الاعتيادية عبر الهاتف، كذلك خيار جيد لإهدائه للوالدين أو الأبناء، أو استعماله كهاتف ثانوي.

الهاتف يبلغ ثمنه 300 دولاراً أمريكياً تقريباً، ويتمتع بشاشة بمعدل تحديث 90 هيرتز وبطارية بأداء متميز ويدعم شبكات الجيل الرابع والخامس، وأداء الكاميرا ليس أفضل شيء لكنه مقبول إلى حد بعيد.

الهاتف ذو البطارية الأطول عمراً – ون بلس نورد N100

إذا كانت البطارية وعمرها وصمودها هي ما يهمك وما يعنيك في المقام الأول، يمكنك شراء هاتف ون بلس نورد N100 الذي لا يزيد ثمنه عن 200 دولار أمريكي.

ما يميز الهاتف هو عمر البطارية الكبير وسعتها البالغة 5000 ملي أمبير. عمر البطارية قد يدوم إلى يومين من الاستخدام المتوسط أو يوم كامل من الاستخدام الثقيل.

الهاتف دون المتوسط فيما يتعلق بالمواصفات، لكنه يقدم أداءً مقبولاً عند القيام بالمهام الأساسية، وتظل نقطة البطارية هي أفضل ما يميزه.