لادا تطلق نسخا معدّلة من XRAY الشهيرة

أعلن وكلاء لادا في موسكو عن نماذج سيارات XRAY الكروس أوفر التي ستأتي بتعديلات لتكون من بين أفضل السيارات العملية والاقتصادية من حيث استهلاك الوقود.

وستأتي المركبة بهيكل طوله 4 أمتار و17 سم تقريبا، عرضه 176 سم، وارتفاعه 164 سم ومن الداخل فستجهز مع واجهة قيادة تحوي شاشة لمسية قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، بالإضافة إلى أنها ستجهز بنظام منع الانزلاق على المنحدرات.

وسيبدأ سعرها من 12 ألف دولار تقريباً، وتحتوي السيارة على كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ.

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