تطبيقات الاسبوع للاندرويد – باقة من التطبيقات المفيدة، الألعاب المسلية، والتطبيقات والألعاب المتاحة مجانًا

بداية أسبوع جديدة ومجموعة جديدة من التطبيقات والألعاب الجديدة أو تلك القديمة التي تستحق بعض الاهتمام من طرفنا، هذا بالطبع إلى جانب التطبيقات والألعاب المتاحة لفترة محدودة جدًا من الوقت والتي ننصحكم بإقتناءها، خصوصًا أنك حتى ولو حملتها ومسحتها ستبقى موجودة لديك للتحميل المجاني على المتجر! إلى جانب ذلك، نجمع لكم في هذا المقال التطبيقات المفيدة، المسلية وكذلك الألعاب التي تستحق الوقت.. هيا نلقي نظرة.

تطبيق Flexcil Notes مع خواص الـPDF وتسجيل الملاحظات



يقدّم هذا التطبيق فكرة مميزة إلى حد كبير، حيث أنه يدمج بين قراءة ملفات الـPDF وبين أخذ وتسجيل الملاحظات، يمتلك التطبيق ملايين المستخدمين على منصات عديدة، ولكنه بات متاح الآن على نظام أندرويد في الوصول المبكر Early Access، ننصحكم بتجربته خصوصًأ أنه مرشح بقوة من طرف شركات مثل سامسونج وابل!

السعر : مجّاني

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تطبيق أرزاق بلس – أكبر سوق في السعودية لبيع و شراء المواد الغذائية!

هل أنت صاحب مشروع وتمتلك فندق أو مطعم أو مقهى أو أي مشروع صغير أو متوسط؟ هل تبحث عن طريقة لشراء كل احتياجاتك الأولية من المواد الغذائية بضغطة زر من كافة البرندات العالمية والمحلية؟ تطبيق أرزاق سوف يلبي لك طلباتك بكل سهولة وسيوفر لك إمكانية شراء كل ما تحتاجه بضغطة زر بأنسب الأسعار وبدون وسطاء مع توصيل مبرد ومجمد وجاف وفق ما يحتاجه طلبك ولكل مناطق ومدن السعودية.

السعر : مجّاني

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تطبيق Meditation & Trees لزراعة الأشجار أثناء التأمل!



هذا التطبيق هو تطبيق يساعدك على التأمل والتركيز، وهي عادة ممتازة بطبيعة الحال، لكن المميز حول هذا التطبيق بشكل خاص هو أن المطورين الخاصين به يقومون فعليًا بزراعة شجرة مقابل كل عملية تأمل تتم عبر التطبيق! وهو هدف نبيل بكل تأكيد! بالإضافة لذلك، التطبيق يأتي بتصميم مميز ويعمل بشكل مثالي بدون أي مشاكل.

السعر : مجّاني

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تطبيق notepin لتثبيت الملاحظات ضمن الإشعارات



فكرة التطبيق حقًا بسيطة ومميزة، هو يتيح لك تسجيل ملاحظات مثل أي تطبيق آخر، لكنه يعمل على تثبيت هذه الملاحظة ضمن شريط الإشعارات العلوي، وهو ما سيجعلك لا تنساها على مدار اليوم لأنك وكلما تنظر في شريط الإشعارات ستراها! التطبيق مجاني وجديد نسبيًا لكن تقييماته عالية جدًا.

السعر : مجّاني

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لعبة Abysswalker ذات النجاح الكبير



هذه اللعبة هي لعبة من نوع MMO الغني عن التعريف، وتقدم لك عالم واسع جدًا لتستكشفه، إلى جانب أنواع مختلفة من الأسلحة ونظام زيادة في المستوى Leveling، هذا بجانب أن اللعبة تقدم مستوى حرية كبير للاعبين، بالإضافة إلى ذلك، اللعبة تتيح لك اللعب مع آلاف اللاعبين الآخرين.

السعر : مجّانية

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لعبة Argo’s Choice القصصية



هذه اللعبة من نوعية ألعاب قليلة التوفّر، وهي ألعاب Visual Novel أو الرواية المرئية، وضمن تجربة اللعب يمكنك أن تعيش قصة اللعبة وتحدد اختياراتك بحرية كبيرة، وببساطة، تجربة اللعب تشمل قراءة الرواية المبنية عليها اللعبة أي أنه من غير المتوقع أن ترى أي رسوميات قوية أو جرافيك قوي.

السعر : مجانيّة

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تطبيق Photo Retouch لحذف أي جزء ترغبه من الصورة!

هل قمت سابقاً بالتقاط صورة مميزة لكنك لاحظت بعدها وجود شخص أو عنصر غريب بداخلها؟! ربما قد فكرت في إزالة ذلك لكن الصورة سوف تتضرر لذا تطبيق Photo Retouch سوف يقوم بالمهمة عبر إزالة أي جزء من الصورة بشكل ذكي دون أن يترك أثراً وراءه!

فقط قم بتحديد الجزء الذي تود حذفه وسوف يقوم التطبيق بشكل ذكي بإزالته، أيضاً هناك العديد من الأدوات الرائعة داخل التطبيق مثل تنعيم الجلد وتحسين البشرة وإضافة الفلاتر وغير ذلك. اشترك من داخل التطبيق واحصل على 3 أيام مجانية من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Junfeng

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15 يوم مجاني لتطبيق Pro KnockOut لقص الصور وتعديلها وتغيير الخلفية بسهولة!

عبر تطبيق Pro KnockOut يمكنك تعديل أي صورة كما تشاء، فالتطبيق يتيح خيارات عديدة لقص الصور بشكل احترافي وكذلك تغيير الخلفية بسهولة إذا كانت لا تعجبك أو إزالة الأجزاء الغير مرغوب بها دون أن تتأثر الصورة!

تطبيق Pro KnockOut سيكون دليلك لفعل الكثير لصورك، وبطبيعة الحالة النتيجة مبهرة ورائعة، خاصة إذا علمت أنه يوفر لك الكثير من الأدوات للتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر والكثير من المزايا الأخرى.

**** البرنامج متاح للاستخدام المجاني لمدة 15 يوماً كاملة!

اشترك من داخل التطبيق واحصل على 15 يوم مجاني من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Bigger Lens LLC‏

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجّاني

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لعبة Crash Bandicoot تصل للهواتف الذكية وتحقق نجاح ساحق



أخيرًا وبعد طول انتظار، لعبة Crash Bandicoot الغنية عن التعريف تصل لمنصة الهواتف الذكية من خلال شركة King المطورة للعبة كاندي كرش الشهيرة، واللعبة هي من نوع Endless Run، أي الجري المستمر، وهو أمر لا يختلف كثيرًا عن لعبة البلايستيشن الأصلية! مع ذلك، اللعبة تقدم رسوميات ممتازة وهي مجانية بالفعل، كما أن اللعبة قد حصلت على تقييمات عالية جدًا من ملايين المستخدمين حول العالم.

السعر : مجّانية

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تطبيق SUI File Explorer لإدارة الملفات



هذا التطبيق هو تطبيق لإدارة ملفات هاتفك الذكي كبديل التطبيق إدارة الملفات المدمج في هاتفك، التطبيق في الأساس مدفوع ولديه تقييمات عالية، لذلك ننصحكم بتجربته، كذلك فالتطبيق يدعم اللغة العربية ويأتي بتصميم ماتيريال الخاص بجوجل، كما يتيح لك نقل الملفات من الكمبيوتر للهاتف والعكس بسهولة بالغة.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Temp Mail لإنشاء بريد مؤقت بسهولة بالغة



هذا التطبيق ببساطة يتيح لك استصدار عنوان بريد إلكتروني مؤقت، وهو الذي يظل يعمل لفترة قصيرة من الوقت، وهذه الطريقة بشكل عام تستخدم لتسجيل حسابات في المواقع دون الحاجة لإدخال بريدك الإلكتروني الحقيقي، التطبيق مجاني ويأتي مع تصميم مميز ولا يحتاج لتسجيل أو لغيره. يُذكر أن هناك خدمة غربية شبيهة باسم مُهمل.

السعر : مجّاني

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لعبة Deadly Traps لعبة فخوخ وأكشن



تقدّم هذه اللعبة تجربة ممتازة من حيث الرسوميات والتأثيرات، كما توفر 3 عوالم لتلعب فيهم مع أكثر من 30 مرحلة! إلى جانب فخوخ عديدة يجب أن تتجنبها، لذلك فهي لعبة صعبة وتقدّم تجربة لعب بها كم من التحديث! اللعبة من نوع Platformer أي أنك ستقفز فوق الحواجز وستمر منها بسرعة، اللعبة في الأساس مدفوعة ولها تقييمات إيجابية.

السعر : مجانيّة لفترة محدودة

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تطبيق Simple Nav Bar لإضافة شريط تحكم



هذا التطبيق يستهدف المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في شريط التحكم Nav Bar الذي يضم الأزرار الثلاثة المعهودة بالجزء السفلي من الهاتف، ومن خلال التطبيق يمكنك أن تنشئ شريط متحكم إضافي وتخصصه بالشكل الذي تريده! يمكن لشريط التحكم المستحدث أن يختفي تلقائيًا إن أردت ذلك، إلى جانب المزيد من الخصائص المتنوعة، التطبيق في الأصل متوفر بشكل مدفوع.

السعر : مجانيّ لفترة محدودة

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

