تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة تطبيقات مفيدة وعملية لن تستغني عنها!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

ويدجت الطقس

تطبيق مميز يتيج لك إضافة ويدجت الطقس على الشاشة الرئيسية على الايفون والايباد، من خلال التطبيق يمكنك اختيار المدينة التي تود عرض الطقس فيها والشكل الذي تود وجوده. يلزم وجود تحديث iOS / iPadOS 14 حتى يعمل التطبيق.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق BeatSync – تحويل الصور إلى مقاطع فيديو مميزة

هو تطبيق يمكنك من تحويل مجموعة من الصور (حتى 30 صورة) إلى مقطع فيديو مع إضافة انتقالات مميزة وتأثيرات ومقاطع موسيقية لإنتاج المقطع ومشاركته على شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي. التطبيق من إنتاج شركة KineMaster, Inc صاحبة التطبيق الشهير الذي يحمل نفس الاسم.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Insta Save – حفظ الصور والفيديو من إنستاغرام

هو تطبيق يتيح لك تنزيل الصور ومقاطع الفيديو من إنستاغرام مباشرة وحفظها على الايفون والايباد للرجوع إليها حتى في عدم وجود اتصال بالإنترنت، كل ما عليك هو نسخ رابط الصورة أو الفيديو من داخل إنستاغرام ثم لصقه داخل التطبيق وسوف يتولى التنزيل.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق dB meter – قياس شدة الضوضاء

هو تطبيق مميز يتيح لك قياس شدة الضوضاء في الوقت الحالي سواء القصوى أو المتوسط وحفظ القياسات للرجوع إليها لاحقاً، تم معايرة التطبيق باستخدام الأدوات المتخصصة لقياس شدة الصوت والضوضاء.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Ad Blocker – لمنع الإعلانات على متصفح سفاري

تطبيق مفيد للغاية يتيح لك حجب كافة الإعلانات المزعجة عند تصفح الإنترنت عبر متصفح سفاري، كما يقوم بمنع النوافذ المنبثقة والكوكيز التي تقوم بتتبع نشاطك على الإنترنت.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق فلتر الرسائل النصية MessageFilter Pr‪o

هل تعاني من وصول العديد من الرسائل النصية المزعجة على هاتفك؟ هذا التطبيق سوف يساعدك على حجب الرسائل النصية المزعجة SMS سواء من خلال حجب الرقم (جهة الاتصال) أو حجب الرسائل التي تحتوي على كلمات معينة من اختيارك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق CleanPic‪s‬ – تعديل الصور

هو تطبيق مميز يساعدك على تحسين الصور الملتقطة بكاميرا الايفون من خلال تقليل التشويش وتحسين صورة البشرة وتحسين التركيز وغير ذلك فقط بلمسة زر، يمكنك معرفة الفارق قبل وبعد التعديل بسهولة، وحفظ الصورة بالجودة التي تحب.

السعر : مجاني لفترة محدودة