البدء بتصوير الموسم الثاني من المسلسل الروسي الوباء

أكدّ المخرج السينمائي الروسي يوري تيورين بدء عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل الوباء والذي حقق الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً.

وقالت شركة Production 3-2-1 المنتجة للعمل، إنّ الجزء الثاني سيكون مختلفاً بشكلٍ كلي عن الجزء الأول.

وأكدّت على أنّ شخصيات الجزء الأول حاولت النجاة من الفيروس الذي ضرب البشرية، في حين ستقوم شخصيات الجزء الثاني بالبحث عن أماكن لهم في العالم المتغير.

من جانبه قال المخرج إنّهم سينطلقون من مبادئ قام عليها الموسم الأول لتصوير قصص أخرى.

وتناول الجزء الأول من العمل انتشار وباء عالمي مميت من هونغ كونغ إلى كافة أنحاء العالم، في سيناريو مشابه لسيناريو انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ الموسم الأول من مسلسل الوباء والذي عرض قبل انتشار فيروس كورونا حظي بانتشار كبير في العالم، وهذا ما دفع نتفليكس لشرائه وعرضه، حيث دخل في الأسبوع الأول قائمة أكثر الأعمال شعبية في 56 بلداً.

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