أشهر العُزاب يعلن دخوله القفص الذهبي قريباً

قرر الفنان اللبناني مروان خوري الذي يعدّ أشهر عازب في عالم الفن دخول القفص الذهبي في العام الجاري، إذ قال إنّه سيدخل القفص الذهبي خلال الفترة القادمة، وسيقيم حفلا خاصا يقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين.

وأكدّ الفنان في تصريحات أنّه يرغب بالاستقرار والأمان، وتكوين عائلة وإنجاب أطفال ولو في مرحلة متأخرة من العمر.

وأشار الفنان اللبناني إلى أنّ زوجته من خارج الوسط الفني، وأنّها تعمل في مجال آخر، وقال إنّها تفهمه وتحب موسيقاه.

وكان مروان خوري قد كشف في العام 2019 عن وجود قصة حب في حياته، وقال حينها إنّه لا يعلم إن كانت هذه القصة ستكلل بالزواج أم ستبقى في إطار الصداقة.

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