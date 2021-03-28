لمرضى حساسية حبوب اللقاح.. تجنبوا هذه الأطعمة

أكدّت الجمعية الألمانية معاناة مرضى حساسية حبوب اللقاح من مشاكل بسيطة عند تناولهم بعض الأطعمة كالفواكه، الخضار، والمكسرات.

وبررت الجمعية الألمانية الأمر بوجود تشابه بين المواد التي تسبب هذه الحساسية وحبوب اللقاح، لدرجة يعجز معها الجهاز المناعي عن التمييز بينهما.

وأشارت الجمعية إلى أنّ الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب لقاح شجرة البتولا أو الفندق يعانون في معظم الأحيان من حساسية تجاه الفواكه ذات البذور كالتفاح، الكرز، المشمش، الكيوي، المانجو، واللوز النيء.

وحددت أعراض هذه الحساسية بحدوث تنميل في منطقة الفم والشعور بالتهاب في الحلق، وخشونة اللسان، بالإضافة لاحمرار الجلد، الطفح الكلي، والحكة.

وطالبت المرضى بمراجعة أخصائي التغذية فور ظهور هذه الأعراض من أجل معرفة الطريقة الصحيحة لتناول هذه الأطعمة بشكلٍ آمن.

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