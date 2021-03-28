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جريمة مروعة.. ينهي حياة ابنه المريض بمضرب بيسبول

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة مؤسفة للغاية أقدم الأمريكي ماثيو بونومارينكو البالغ من العمر 31 عاماً على قتل ابنه المصاب بالتوحد.

وقالت شرطة بارما الواقعة في ولاية أوهايو إنها استدعيت لمنزل ماثيو لتعثر على ابنه المصاب بالتوحد والبالغ من العمر 5 سنوات متوفياً بعد تعرضه للضرب بمضرب بيسبول.

وقال عم الطفل إنّه يجهل الأسباب التي دفعت الأب لقتل ابنه الذي تعلم التواصل واستخدام الحاسوب اللوحي.

وأشار إلى أنّ الأب يعاني من مشاكل سلوكية، وأنّه غادر مؤخراً مركزاً للصحة السلوكية، وتوقف عن تناول الدواء، وأوضح أنّ الأب كان هادئاً قبل يوم واحد من ارتكابه الجريمة.

يذكر أنّ الشرطة الأمريكية ألقت القبض على الأب، وسيتم تقديمه لمحكمة بارما يوم 29 مارس بتهمة القتل العمد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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