تسريبات تكشف مواصفات هاتف أوبو الجديد

كشفت التسريبات الواردة من شركة أوبو الصينية عن استعداد الشركة لطرح هاتف جديد ضمن سلسلة OPPO A ستطلق عليه OPPO A74.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Color OS 11.1,

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة بدقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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